В столичном зоопарке появились краснокнижные скворцы

В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы

Трех годовалых самок краснокнижного балийского скворца привезли в Московский зоопарк. По оценкам орнитологов, численность этих птиц на воле составляет несколько десятков особей, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.

Скворцы прибыли в столичный зоопарк из Варшавского зоосада по Европейской программе по сохранению балийского скворца в неволе. Ранее таких экзотических птиц не было ни в одном зоопарке России

"Ранее балийские скворцы не были представлены в коллекции нашего зоопарка. Их появление на экспозиции — долгожданное событие. Помимо этого, в ближайшее время мы планируем получить трех самцов балийского скворца из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары и начать работу по получению потомства от этих редких пернатых", — рассказала порталу директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что птицы хорошо перенесли дорогу, полностью адаптировались к новым условиям и уже привыкли к сотрудникам зоопарка. Рацион балийских скворцов состоит из тропических фруктов и насекомых. В Московском зоопарке будет обитать только одна из трех птиц, скоро к ней подселят самца. Две другие самки будут жить в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.

Балийский скворец — самый редкий представитель семейства скворцовых, а также одна из самых редких птиц в мире. В природе его можно встретить на северо-западе острова Бали и северо-востоке Явы. Его оперение полностью белое, за исключением черных кончиков хвоста и крыльев.