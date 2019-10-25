Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московском зоопарке впервые появились краснокнижные балийские скворцы 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
В столичном зоопарке появились краснокнижные скворцы
Фото: Коньково
Трех годовалых самок краснокнижного балийского скворца привезли в Московский зоопарк. По оценкам орнитологов, численность этих птиц на воле составляет несколько десятков особей, сообщается в пятницу на сайте мэра Москвы.
Скворцы прибыли в столичный зоопарк из Варшавского зоосада по Европейской программе по сохранению балийского скворца в неволе. Ранее таких экзотических птиц не было ни в одном зоопарке России.
"Ранее балийские скворцы не были представлены в коллекции нашего зоопарка. Их появление на экспозиции — долгожданное событие. Помимо этого, в ближайшее время мы планируем получить трех самцов балийского скворца из зоопарка Копенгагена, чтобы сформировать пары и начать работу по получению потомства от этих редких пернатых", — рассказала порталу директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Отмечается, что птицы хорошо перенесли дорогу, полностью адаптировались к новым условиям и уже привыкли к сотрудникам зоопарка. Рацион балийских скворцов состоит из тропических фруктов и насекомых. В Московском зоопарке будет обитать только одна из трех птиц, скоро к ней подселят самца. Две другие самки будут жить в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском.
Балийский скворец — самый редкий представитель семейства скворцовых, а также одна из самых редких птиц в мире. В природе его можно встретить на северо-западе острова Бали и северо-востоке Явы. Его оперение полностью белое, за исключением черных кончиков хвоста и крыльев.
Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
ТАСС: последние новости
Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 площадках в Москве Фестиваль "День народного единства" пройдет на 30 площадках в Москве "Активный гражданин" запустил голосование о благоустройстве детских площадок в Москве "Активный гражданин" запустил голосование о благоустройстве детских площадок в Москве Режиссер Валерий Фокин выступил с инициативой создать центр национальных театров России Режиссер Валерий Фокин выступил с инициативой создать центр национальных театров России
Комментарии 
Теги:
Новости Москвы , Светлана Акулова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России41
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция92
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв21
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
ЦАР задумалась о размещении военной базы России614
​Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове
​Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове2
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
©