Москвичи вступились за граффити с портретом Захарова

Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома

Москвичи выступили за сохранение граффити с изображением художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова на стене дома напротив театра, рассказал РИА Новости актер театра, автор граффити Алексей Кокорин

Портрет худрука "Ленкома" появился на стене дома в Настасьинском переулке 1 октября в ночь накануне похорон Захарова.

"Я увлекаюсь стрит-артом, и мой коллега по театру год назад захотел, чтобы я нарисовал ему на стене в кабинете портрет Марка Захарова. Я нарисовал эскиз, но осуществить идею не удалось. Когда мы узнали печальную новость, я вспомнил про эскиз, возникла идея воплотить его на стене дома в переулке напротив театра. Наш художник по костюмам Настя Образцова сделала трафарет, артист хора Володя Вишневский отпечатал его в своей типографии, а мы с артистом хора Егором Стосковым нарисовали ночью 1 октября портрет на стене", — рассказал автор идеи и эскиза, актёр "Ленкома" Алексей Кокорин.

По словам Кокорина граффити, как правило, долго не живут, их закрашивают.

"Нам сказали, что до 40 дней портрет трогать не будут, потом, скорее всего, закрасят. Вообще все обычно закрашивается, граффити не делаются на века, но, как я слышал, за эту историю вступились местные люди, кто здесь живет, и префект в курсе", — рассказал Кокорин.

Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.