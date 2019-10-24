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Власти закрыли «Магнит» в Москве из-за крыс 

News.ru 2 часа назад
Власти закрыли «Магнит» в Москве из-за крыс
Фото: Frank Sommariva/imagebroker.com/Global Look Press
Роспотребнадзор принял решение о приостановке деятельности магазина «Магнит» на востоке столицы. В помещениях проверяющие нашли крыс.
Сотрудники ведомства нашли живого грызуна в подсобке, а также помёт и продукты со следами клыков, сообщается на сайте управления. Жалобу в контролирующие органы оставили жители дома 21 по улице Кусковской — супермаркет находится в этом же здании.
Ранее News.ru писал, что из-за протечки канализационного колодца магазина «Магнит» игровая студия «Ириска» оказалась затоплена фекальными водами. Таганрогский Водоканал вынес предписание руководству торговой точки загерметизировать колодец.
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Новости Москвы , "Магнит" , Роспотребнадзор
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