Власти закрыли «Магнит» в Москве из-за крыс 

Роспотребнадзор принял решение о приостановке деятельности магазина «Магнит» на востоке столицы. В помещениях проверяющие нашли крыс.
Сотрудники ведомства нашли живого грызуна в подсобке, а также помёт и продукты со следами клыков, сообщается на сайте управления. Жалобу в контролирующие органы оставили жители дома 21 по улице Кусковской — супермаркет находится в этом же здании.
Ранее News.ru писал, что из-за протечки канализационного колодца магазина «Магнит» игровая студия «Ириска» оказалась затоплена фекальными водами. Таганрогский Водоканал вынес предписание руководству торговой точки загерметизировать колодец.