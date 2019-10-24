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Сергей Собянин: 95 процентов москвичей довольны роботой скорой помощи 

Вечерняя Москва + ещё 5 2 часа назад
Собянин: 95% москвичей довольны скорой помощью
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках посещения Единого городского диспетчерского центра, а также отдела медицинской эвакуации станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова заявил, что 95 процентов жителей столицы довольны роботой городской службы скорой помощи.
— Сегодня скорая помощь Москвы является одной из самых лучших в мире не только по скорости, но и эффективности принимаемых решений. Еще раз поздравляю работников скорой помощи с ее 100-летием. Скорая помощь Москвы — это то, чем можно гордиться. И действительно гордятся: 95 процентов москвичей считают, что скорая помощь в Москве работает хорошо, — подчеркнул Собянин.
Он отметил, что еще совсем недавно в городе существовало несколько центров. Среди них — неотложная помощь, которая находилась в различных клиниках, и скорая помощь. Несколько лет назад было принято решение об объединении. Так был создан Единый диспетчерский центр. Его сотрудники определяют, когда подключить к работе неотложку, а когда — скорую помощь. После этого, по словам мэра, эффективность охвата больных увеличилась примерно в полтора раза. Также была проведена модернизация, оснащение новым оборудованием и техникой.
Каждый день на смене работают примерно 200 человек, в числе которых 70 диспетчеров. Один диспетчер принимает приблизительно 350 звонков в сутки.
Городская Служба скорой помощи начала свою работу 100 лет назад. 15 октября 1919 года в столице открылась первая централизованная городская станция, пишет агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , АГН "Москва"
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