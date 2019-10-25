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Экскурсии по Москве организуют в День народного единства 

Москва24 + ещё 8 1 час назад
Экскурсии по городу организуют в День народного единства
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фестиваль по случаю празднования Дня народного единства стартует в Москве со 2 ноября. В познавательную программу организаторы добавили серию бесплатных экскурсий, сообщили Москве 24 в оргкомитете цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны".
Цикл прогулок по знаковым местам столицы запустят в понедельник, 28 октября. Гидами экскурсионных групп выступят участники проекта "Гуляем по Москве". Вместе с ними горожане и гости столицы смогут побывать в усадьбе Останкино, саду Эрмитаж и Лефортовском парке.
Продолжительность каждой из 30 прогулок составит примерно 2-2,5 часа. Проект "Гуляем по Москве" предоставит на выбор несколько программ: серию о Серебряном веке русской поэзии, прогулку "Традиции веселья", цикл о московских бульварах, а также три новых направления.
Представители проекта рассказали, что нынешней осенью в Москве впервые опробуют прогулку под названием "Необычная Москва Дяди Гиляя". 31 октября можно будет посмотреть на столицу России глазами знаменитого москвоведа Владимира Гиляровского. В этот же день запланирована премьера экскурсии "Кисельные берега центра Москвы" — гостям расскажут о Кисельных переулках города и их богатой истории.
Последняя новинка сезона — прогулка "Московское кружево барокко". Уже 2 ноября экскурсоводы покажут туристам уникальные образцы российского барокко, которое в XVII веке считалось "упадничеством".
Для посещения бесплатных экскурсий необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте проекта "Гуляем по Москве".
Фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве со 2 по 4 ноября. В столице откроют 9 ярмарочных площадок, еще 21 зона будет организована в городских парках. Согласно программе праздника, на улицах Москвы проведут порядка 300 творческих мастер-классов, ведущей темой которых станут национальные промыслы.
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Теги:
Новости Москвы , День народного единства , Владимир Гиляровский , Эрмитаж
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