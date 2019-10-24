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Проект «Здоровая Москва» будет продолжен в 2020 г. 

Агентство «Москва» + ещё 3 2 часа назад
Проект «Здоровая Москва» будет продолжен
Фото: РИА Новости
Проект «Здоровая Москва» будет продолжен в 2020 г. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
«Проект будет реализован в 2020 г., мы планируем его развивать», — сказал А. Хрипун.
Он рассказал, что 430 тыс. москвичей прошли профилактический осмотр или диспансеризацию.
«Данные об их здоровье попали в электронную медицинскую карту, лабораторные анализы не только в карту, но и к ним домой», — добавил он.
Как отметил глава ведомства, проект полностью себя оправдал.
«Есть несколько сотен человек, у которых выявлены конкретные проблемы со здоровьем, с которыми мы сейчас и занимаемся», — заключил А. Хрипун.
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Новости Москвы , Алексей Хрипун , Мосгордума
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