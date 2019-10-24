Проект «Здоровая Москва» будет продолжен в 2020 г.

Алексей Хрипун. Проект «Здоровая Москва» будет продолжен в 2020 г. Об этом в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы «Проект будет реализован в 2020 г., мы планируем его развивать», — сказал А. Хрипун. Он рассказал, что 430 тыс. москвичей прошли профилактический осмотр или диспансеризацию. «Данные об их здоровье попали в электронную медицинскую карту, лабораторные анализы не только в карту, но и к ним домой», — добавил он. Как отметил глава ведомства, проект полностью себя оправдал. «Есть несколько сотен человек, у которых выявлены конкретные проблемы со здоровьем, с которыми мы сейчас и занимаемся», — заключил А. Хрипун.

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