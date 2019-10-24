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Власти Москвы: промзоны не будут отданы под жилье 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Власти прояснили судьбу промзон
Фото: РИА Новости
Промышленные зоны в Москве сохранят свое назначение и не будут переданы под застройку коммерческим девелоперам, сообщила на заседании комиссии МГД первый заместитель руководителя департамента экономической̆ политики и развития Москвы Мария Багреева.
"Безусловно, в Москве не реализуется никаких программ по выводу промышленных предприятий с территории города Москвы… Люди боятся, что производственные площадки будут отданы коммерческим девелоперам, но департамент высказывает однозначную позицию, что изменение назначения использования территории не будет. Все наши действия мы направляем на сохранение производственного назначения площадок", — сообщила Багреева.
Она также отметила, что в Москве в больших количествах открываются высокоэффективные и высокотехнологические предприятия.
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Новости Москвы , Мария Багреева , Правительство Москвы
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