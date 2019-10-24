Москвичей позвали на фестиваль «День народного единства»

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «День народного единства»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль «День народного единства», который пройдет со 2 по 4 ноября.

По его словам, мероприятие поможет лучше узнать «нашу большую многокультурную страну». Посетителям расскажут о традициях, обычаях и кухне различных народов России.

Любой желающий сможет приготовить национальное блюдо или смастерить поделку. Кроме того, запланировано проведение народных игр и увлекательных мастер-классов.

Мероприятие пройдет на 30 площадках столицы, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.