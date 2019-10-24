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Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль «День народного единства» 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Москвичей позвали на фестиваль «День народного единства»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль «День народного единства», который пройдет со 2 по 4 ноября.
По его словам, мероприятие поможет лучше узнать «нашу большую многокультурную страну». Посетителям расскажут о традициях, обычаях и кухне различных народов России.
Любой желающий сможет приготовить национальное блюдо или смастерить поделку. Кроме того, запланировано проведение народных игр и увлекательных мастер-классов.
Мероприятие пройдет на 30 площадках столицы, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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