Москвичей позвали на фестиваль «День народного единства»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль «День народного единства», который пройдет со 2 по 4 ноября.
По его словам, мероприятие поможет лучше узнать «нашу большую многокультурную страну». Посетителям расскажут о традициях, обычаях и кухне различных народов России.
Любой желающий сможет приготовить национальное блюдо или смастерить поделку. Кроме того, запланировано проведение народных игр и увлекательных мастер-классов.
Мероприятие пройдет на 30 площадках столицы, сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Фестиваль "День народного единства" дает возможность лучше узнать нашу большую многокультурную страну. Можно будет познакомиться с ремеслами, кухней и традициями разных народов России. Попробовать приготовить национальное блюдо или смастерить поделку. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 октября 2019 г.