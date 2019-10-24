Почти 3 тыс. указателей установят на первых двух МЦД

Около 3 тыс. навигационных указателей установят на станциях первых двух МЦД

На станции «Одинцово» Белорусского направления МЖД приступили к установке новой навигации Московских центральных диаметров (МЦД), всего на МЦД-1 и МЦД-2 установят почти 3 тысячи указателей, сообщил в четверг журналистам директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.

«Самое главное для того, чтобы пассажирам было удобно и комфортно ориентироваться на станции начались работы по замене навигации. У нас почти 3 тысячи указателей будут установлены на двух диаметрах. Это очень крупный навигационный проект, практически уникальный. И на «Одинцово» будет установлено около 90 указателей», — сказал Царев.

Он отметил, что все работы по установке навигационных указателей на первых двух Московских центральных диаметров завершат к открытию МЦД.

Запуск первых двух маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» — это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.