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Около 3 тыс. навигационных указателей установят на станциях первых двух МЦД 

РИАМО + ещё 2 1 час назад
Почти 3 тыс. указателей установят на первых двух МЦД
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
На станции «Одинцово» Белорусского направления МЖД приступили к установке новой навигации Московских центральных диаметров (МЦД), всего на МЦД-1 и МЦД-2 установят почти 3 тысячи указателей, сообщил в четверг журналистам директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.
«Самое главное для того, чтобы пассажирам было удобно и комфортно ориентироваться на станции начались работы по замене навигации. У нас почти 3 тысячи указателей будут установлены на двух диаметрах. Это очень крупный навигационный проект, практически уникальный. И на «Одинцово» будет установлено около 90 указателей», — сказал Царев.
Он отметил, что все работы по установке навигационных указателей на первых двух Московских центральных диаметров завершат к открытию МЦД.
Запуск первых двух маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» — это 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.
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