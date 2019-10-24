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Поезда на МЦК перейдут на зимний режим работы к 1 ноября 

Агентство «Москва» + ещё 5 3 часа назад
Поезда на МЦК перейдут на зимний режим работы
Фото: РИА Новости
Проверка систем климат-контроля, противобуксовки и настройка токоприемников проводится в поездах «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК), электропоезда перейдут на зимний режим работы к 1 ноября 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«ОАО «РЖД» подготавливает парк электропоездов «Ласточка» Московского центрального кольца к работе в зимних условиях. Необходимые проверки, техническое обслуживание и настройку проходит 51 состав. Завершить работы запланировано к 1 ноября 2019 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты настраивают работу отопительного оборудования для поддержания комфортной температуры воздуха в вагонах, проверяют системы бортового управления составами, подвагонное оборудование, обогрев системы подачи песка под колеса (противобуксовочная система) и переводят токоприемники на зимний режим работы (увеличивают силу нажатия на контактный провод). Проводится инструктаж с локомотивными бригадами об особенностях ведения поезда в тяжелых условиях. Особое внимание уделяется тренировкам по взаимодействию с городскими службами при возникновении нестандартных ситуаций.
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Новости Москвы , РЖД
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