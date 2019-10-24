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Первая пересадочная станция метро появится в ТиНАО 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Первая пересадочная станция метро появится в ТиНАО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Строящаяся "Коммунарка" станет первой пересадочной станцией в ТиНАО, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Будущую станцию возводят в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Отсюда пассажиры смогут перейти на одноименную станцию Сокольнической линии.
"20 июня мы открыли станцию "Коммунарка" Сокольнической линии метрополитена. Сейчас ведется строительство станции с рабочим названием "Столбово" Коммунарской линии, эти две станции будут связаны переходом между собой. Таким образом, с вводом Коммунарской линии в 2023 году появится первая пересадка между станциями метро на территории ТиНАО", — рассказал департамента строительства Андрей Бочкарев.
Ранее в Москомархитектуре утвердили дизайн-проект станции "Коммунарка" Коммунарской линии метро. Новая станция появится в поселении Сосенском недалеко от деревни Столбово в ТиНАО. Станция будет выполнена в современном стиле биотек. Все элементы постройки и декора своими формой и цветом будут напоминать различные объекты живой природы.
Всего в рамках Коммунарской линии метро, длина которой превысит 30 километров, построят 16 станций. Данная ветка будет связана с тремя другими линиями столичной подземки, а также с Московским центральным кольцом.
Начинаться она будет от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.
На новой ветке уже возводят семь станций. Сейчас монтируют ограждающие конструкции котлованов на "Улице Новаторов" и "Университете дружбы народов", а на "Коммунарке" и "Столбове" идет монтаж основных конструкций. На площадках, где откроются станции "Улица Генерала Тюленева", "Славянский мир" и "Мамыри", ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций. Протяженность первого участка Коммунарской линии составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , РУДН , Правительство Москвы
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