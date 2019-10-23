Росреестр: москвичи стали реже брать ипотеку

Как сообщили в пресс-службе Росреестра, с января по сентябрь жители столицы заключили 64 тысячи договоров с привлечением кредитных средств. При этом количество ипотечных сделок в первом месяце осени уменьшилось на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Правда, если учесть число договоров ипотечного кредитования, в сентябре этого года их было меньше, чем в августе, на пять процентов. А вот в 2018 году этот показатель равнялся семи процентам. Разница невелика, но все-таки.

В целом же на сегодняшний день динамика выдачи ипотечных кредитов довольно стабильна, учитывая квартальные показатели. Так, в третьем квартале 2019-го зарегистрировано 21,7 тысячи договоров с привлечением кредитных средств, а во втором — 22 тысячи.

Однако, если сравнивать третий квартал 2019 года с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 24,7 тысячи кредитов, очевидно, что снижение полученных ипотечных займов составляет 12 процентов.