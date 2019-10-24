В 2020 году реконструируют около 20 км набережных

В Москве реконструируют около 20 км набережных в 2020 году

Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется

Москве реконструируют около 20 км набережных в 2020 году. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. «Ранее большая часть набережных была либо не благоустроена, либо находилась в промышленных зонах и была недоступна для москвичей. Сегодня появились еще две набережные: Овчинниковская и Озерковская. Думаю, через какое-то время они уже состыкуются с Якиманской и Крымской и образуют единое общественное пространство», — говорится в сообщении. Отмечается, что всего в этом году было обустроено около 15 км набережных.

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