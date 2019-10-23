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Приезжим в Москве предложили жить на балконах 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»
Среди владельцев квартир в Москве набирает популярность новый тренд: сдавать в аренду все, что может быть востребованным, даже части единственной жилплощади. Съемщикам предлагаются нетипичные объекты — например, балконы и лоджии, говорится в сообщении агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают риелторы, на фоне роста стоимости найма и снижения платежеспособности населения все чаще арендаторы предпочитают квартирам комнаты: спрос на неиндивидуальное жилье с 2016 года увеличился с 13 до 23 процентов (от общего числа запросов на рынке аренды).
Одновременно наблюдается и другая тенденция: арендодатели свободных многокомнатных квартир предпочитают сдавать их как «двушки», запирая остальные комнаты, — так проще найти съемщиков.
«На фоне падения реальных доходов некоторые москвичи решились сдавать жильцам не только "лишние" квартиры, но и часть своей единственной жилплощади, — говорится в предоставленных материалах. — В практике специалистов нашей компании встречались наниматели, которые из экономии проявляли интерес к объектам нестандартных форматов, а собственники квартир готовы были предоставить их в пользование».
Так, в летние месяцы 2019-го внаем предлагалась застекленная лоджия на втором этаже девятиэтажного дома в районе Гольяново.
По данным «ИНКОМ», стоимость найма комнаты в старых границах Москвы осенью 2019-го составляет от 10 тысяч до 40 тысяч рублей в месяц.
В августе текущего года стало известно, что дороговизна съемного жилья может отрицательным образом влиять на здоровье. К такому выводу пришли исследователи из Enterprise Community Partners. В ходе проведенного компанией опроса более половины — 54 процента — из тысячи арендаторов в США заявили, что отложили различные медицинские процедуры из-за необходимости платить за квартиру или дом.
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Новости Москвы , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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