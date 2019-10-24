Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На нескольких улицах СВАО временно изменили схему движения 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
В СВАО временно изменили схему движения
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут в связи с временным изменением схемы движения на нескольких улицах Северо-Восточного округа столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Часть ограничений связана с инженерными работами на дублере Ярославского шоссе. До 3 ноября для автомобилей будет недоступна одна полоса в районе владения 3, строения 5. Проезжую часть при этом расширили.
Аналогичное ограничение будет действовать до 15 ноября на участках: в районе дома 5 на Ярославском шоссе, в районе владения 3, строения 3, в районе дома 2, корпуса 1 по улице Красная Сосна.
Изменения в связи со строительными работами по возведению жилого дома также коснутся улицы Молодцова. До 15 декабря автомобилисты не смогут воспользоваться одной из полос в районе дома 34, корпуса 2 в Ясном проезде. Возле дома 34, корпуса 1, также в Ясном проезде, закроют по одной полосе в каждом направлении.
Информационный центр портала "Московский транспорт" призвал граждан заранее планировать маршрут с учетом изменений.
Ранее стало известно, что в Москве ограничат движения в связи с маршем на Красной площади.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Москва24: последние новости
На первых двух МЦД установят почти 3 тысячи указателей На первых двух МЦД установят почти 3 тысячи указателей Первая пересадочная станция метро появится в ТиНАО Первая пересадочная станция метро появится в ТиНАО Поезда на МЦК перейдут на зимний режим работы к 1 ноября Поезда на МЦК перейдут на зимний режим работы к 1 ноября
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
ЧП под Красноярском: опознаны все тела6
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
ЧП в метро: на серой ветке нет движения
Что удерживает США от нападения на Россию
Что удерживает США от нападения на Россию1004
Школьница изнасиловала двух семиклассниц
Школьница изнасиловала двух семиклассниц
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина
Песков ответил на вопрос о преемнике Путина27
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение