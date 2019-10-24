В СВАО временно изменили схему движения

На нескольких улицах СВАО временно изменили схему движения

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут в связи с временным изменением схемы движения на нескольких улицах Северо-Восточного округа столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Часть ограничений связана с инженерными работами на дублере Ярославского шоссе. До 3 ноября для автомобилей будет недоступна одна полоса в районе владения 3, строения 5. Проезжую часть при этом расширили.

Аналогичное ограничение будет действовать до 15 ноября на участках: в районе дома 5 на Ярославском шоссе, в районе владения 3, строения 3, в районе дома 2, корпуса 1 по улице Красная Сосна.

Изменения в связи со строительными работами по возведению жилого дома также коснутся улицы Молодцова. До 15 декабря автомобилисты не смогут воспользоваться одной из полос в районе дома 34, корпуса 2 в Ясном проезде. Возле дома 34, корпуса 1, также в Ясном проезде, закроют по одной полосе в каждом направлении.

Информационный центр портала "Московский транспорт" призвал граждан заранее планировать маршрут с учетом изменений.

Ранее стало известно, что в Москве ограничат движения в связи с маршем на Красной площади.