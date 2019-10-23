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На северо-востоке Москвы появится культурно-досуговый центр с кинотеатром 

Вести Подмосковья + ещё 3 2 часа назад
В столице появится новый досуговый центр с кинотеатром
Фото: Вести Подмосковья
На северо-востоке Москвы появится культурно-досуговый центр с кинотеатром. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
На строительство четырехэтажного здания в Северном микрорайоне 9 выдано разрешение до октября 2022 года. В культурном центре разместятся детские игровые и выставочные площадки, кинотеатр и зона для настольных игр. Также будут оборудованы помещения для кружков, комнаты матери и ребенка.
Площадь объекта составит более 16 тысяч квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят. Культурно-досуговый комплекс возводится на средства инвестора, отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
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