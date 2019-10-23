В столице появится новый досуговый центр с кинотеатром

На северо-востоке Москвы появится культурно-досуговый центр с кинотеатром

На северо-востоке Москвы появится культурно-досуговый центр с кинотеатром. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На строительство четырехэтажного здания в Северном микрорайоне 9 выдано разрешение до октября 2022 года. В культурном центре разместятся детские игровые и выставочные площадки, кинотеатр и зона для настольных игр. Также будут оборудованы помещения для кружков, комнаты матери и ребенка.