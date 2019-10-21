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Семибалльные пробки образовались на дорогах Москвы вечером в понедельник 

РИАМО 1 час назад
Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов
Фото: РИА Новости
Дорожные пробки в столице в понедельник вечером составили семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Сильные заторы наблюдаются на юго-востоке, юго-западе, северо-западе и северо-востоке МКАД, на Садовом кольце и практически по всему Третьему транспортному кольцу, на Каширском, Звенигородском, Хорошевском шоссе, Ленинском, Ленинградском проспектах, на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной.
Затруднено движение в районах Беговой, Тверской, Замоскворечье, Арбат, Донской, Гагаринский и других.
По прогнозам сервиса, дорожная ситуация начнет улучшаться только после 20:00.
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