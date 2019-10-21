Пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов

Семибалльные пробки образовались на дорогах Москвы вечером в понедельник

Дорожные пробки в столице в понедельник вечером составили семь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильные заторы наблюдаются на юго-востоке, юго-западе, северо-западе и северо-востоке МКАД, на Садовом кольце и практически по всему Третьему транспортному кольцу, на Каширском, Звенигородском, Хорошевском шоссе, Ленинском, Ленинградском проспектах, на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной.

Затруднено движение в районах Беговой, Тверской, Замоскворечье, Арбат, Донской, Гагаринский и других.

По прогнозам сервиса, дорожная ситуация начнет улучшаться только после 20:00.