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С. Собянин рассказал об открытии нового производства в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 5 4 часа назад
Собянин рассказал об открытии нового производства
Фото: ТАСС
Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел новую линию по производству гофрокартонной продукции на московском заводе компании Smurfit Kappa, расположенном в Царицыно, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Я благодарен компании, которая зашла на одно из старейших промышленных предприятий Москвы. Здесь видно, что происходит промышленная революция: внедряется новая линия, автоматизация производства. И для Москвы очень важно, что это производство гофрокартона, бумажной упаковки. Все это приходит постепенно на смену пластику. Для экологии Москвы это очень важно», — сказал С. Собянин.
Генеральный директор АО «Смерфит Каппа Москва Союз» Стром Юн-Улов Патрик доложил мэру, что уже в начале следующего года будет запущена новая производственная линия, аналогичная той, что запустили в этом году. «Дальнейшее развитие будет связано с новым строительством», — добавил он.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, новая линия была введена в эксплуатацию в сентябре 2019 г.
Компания Smurfit Kappa образована за счет слияния ирландской компании Jefferson Smurfit Group и нидерландской компании Kappa Packaging.
В августе 2017 г. компания приобрела московский завод по производству гофрокартона и гофротары — ОАО «Производственно-экспериментальная фабрика „Союз“. В 2017 г. правительство Москвы присвоило заводу статус промышленного комплекса, и это позволило предприятию получить налоговые льготы. В настоящее время Smurfit Kappa проводит комплексную модернизацию московского завода. Вложения уже составили 6 млрд руб.
На предприятии установили современные паровые котлы, вырабатывающие 40 тонн пара в час, необходимого для производства и отопления, и пожарный водонапорный узел. Заменили одну из семи производственных линий. Производительность новой линии в три раза выше и составляет 25 млн кв. м гофрокартона в год. В результате ее запуска появилось 20 новых рабочих мест.
В установку новой производственной линии было инвестировано 350 млн руб. За 150 млн руб. был закуплен станок по вырубке гофрокартона. 100 млн руб. на его приобретение было выделено в виде займа Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
После запуска новой линии производства объем выпуска гофрокартона на предприятии увеличится на 20%.
Московский завод производит различные виды упаковки: потребительскую упаковку, упаковку для розничных сетей, промышленную упаковку, упаковку для Интернет-торговли, упаковку Bag-in-Box, POS-дисплеи — напольные и настольные картонные стенды для размещения рекламы. Завод полного цикла: здесь производят бумагу и картон и также занимаются его переработкой.
Предприятие занимает земельный участок площадью составляет 6,6 га, площадь производственных помещений — 33,3 тыс. кв. м. На заводе работают 287 человек. Более 65% продукции завода потребляют в Москве.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , АГН "Москва"
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