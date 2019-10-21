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В Москве наметились массовые закупки 

Мослента 1 час назад
В Москве наметились массовые закупки
Фото: @DtRoad
В ближайший год для столицы будут закуплены новые транспортные средства для перевозки пассажиров. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
Так, в 2020-м планируется приобрести 100 трамваем, 1184 автобуса, 300 электробусов, а также 400 вагонов для метрополитена.
«Подчеркиваем, что, как и заявлял мэр [столицы Сергей Собянин], в 2021 году Москва перестает закупать дизельный транспорт, кроме автобусов на мобилизационные нужды», — напомнили в организации. Отмечается, что новые машины будут отличаться экологичностью и маневренностью.
10 июня заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов, комментируя возможность введения в городе системы по примеру Таллина, заявил, что московский общественный транспорт не будет бесплатным. Он пояснил, что сравнивать эти города нельзя, поскольку во всей Эстонии живут 1,5 миллиона человек (по данным на 1 января 2019-го, 1,32 миллиона — прим. МОСЛЕНТЫ), а в эстонской столице — меньше 550 тысяч.
«Решение, которое они приняли, оно не транспортное, оно налоговое», — добавил чиновник.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Сергей Собянин , Мослента
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