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Каждый третий москвич пользуется мерами соцподдержки 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
Каждый третий москвич пользуется мерами соцподдержки
Фото: depositphotos.com
Различными мерами социальной поддержки пользуется каждый третий житель Москвы, в следующем году в столице на соцподдержку планируется потратить 537,8 миллиарда рублей, сообщил в понедельник заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
«На сегодняшний день практически каждый третий москвич пользуется мерами социальной поддержки, которые предоставляются городом», — сказал Филиппов на заседании комиссии Мосгордумы.
Он уточнил, что 537,8 миллиарда рублей заложено в бюджет на социальную поддержку москвичей. Это не 19% больше, чем в прошлом году.
Он добавил, что среди приоритетов в социальной сфере — поддержек пенсионеров, в частности, минимальная пенсия будет превышать прожиточный минимум пенсионера в полтора раза.
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Новости Москвы , Другое , Владимир Филиппов , Мосгордума
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