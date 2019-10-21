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Школа танцев появится в столичном районе Замоскворечье 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Школа танцев появится в Замоскворечье
Фото: РИАМО
Победитель аукциона откроет школу танцев в районе Замоскворечье, общая площадь здания составляет около 570 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
Объект расположен по адресу: улица Люсиновская, дом 31, строение 6.
«Победитель аукциона предложил сумму в размере 48 миллионов рублей за здание образовательного назначения площадью 570 квадратных метров. Инвестор должен открыть в нем образовательное учреждение», — заявил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Победителем аукциона признана компания ООО «Торговый дом Дружба». Вероятнее всего, в здании будет открыта школа танцев.
«Для начала потребуется провести масштабную экспертизу, а также все необходимые ремонтные и проектные работы в помещениях, возможно будет произведена перепланировка. Здание привлекло внимание также удачной локацией: ближайшая станция метро «Добрынинская» находится в 10 минутах пешей ходьбы», — дополнил победитель торгов.
Все доступные городские предложения можно посмотреть на инвестиционном портале города Москвы.
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Новости Москвы , Геннадий Дегтев
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