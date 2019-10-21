В центре Москвы перекроют дороги

На нескольких улицах в центре Москвы в конце октября и начале ноября ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Ограничения будут действовать на Васильевском Спуске (22, 24, 28, 30 октября и 1 ноября с 14:00 до 20:00). Кроме того, улица Ильянка (от Новой площади до Красной площади), улица Варварка (от Старой площади до Красной площади) и Васильевский Спуск будут полностью перекрыты 5 и 7 ноября с 6:00 до 13:00.

Также движение по одной полосе ограничат на следующих участках: улица Моховая от Большой Никитской до Тверской (7 ноября с 8:00 до 12:00) и улица Петровка от Театральной площади до Театрального проезда (7 ноября с 11:00 до 14:30).

Уточняется, что ограничения будут действовать из-за репетиции торжественного марша в честь 78-летней годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.