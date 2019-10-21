Около 800 деревьев высадят на юге Москвы

Более 780 деревьев высадят осенью на юге Москвы

Более 780 деревьев и свыше 372 тысяч кустарников высадят этой осенью на юге Москвы . Столицу украсят березы, дубы, ели, ивы, липы, рябины, сосны, тополя и яблони.

Предполагается, что 149 деревьев и 5745 кустарников высадят в 126 дворах по заявкам управ районов столицы. Еще 522 дерева и 2071 кустарник появятся в рамках подпрограммы «Лунка в лунку».

Больше всего деревьев высадят во дворах районов Москворечье-Сабурово и Орехово-Борисово Южное, а среди кустарников лидируют Нагорный и Нагатинский Затон.

Озеленение центра Москвы происходит в рамках акции «Миллион деревьев». До конца октября в столице планируется высадить более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарников.

Растения выращивают в специальных питомниках в Московской, Воронежской, Рязанской и Тульской областях. Специалисты подбирают зимостойкие породы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.