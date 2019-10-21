Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 780 деревьев высадят осенью на юге Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Около 800 деревьев высадят на юге Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Более 780 деревьев и свыше 372 тысяч кустарников высадят этой осенью на юге Москвы. Столицу украсят березы, дубы, ели, ивы, липы, рябины, сосны, тополя и яблони.
Предполагается, что 149 деревьев и 5745 кустарников высадят в 126 дворах по заявкам управ районов столицы. Еще 522 дерева и 2071 кустарник появятся в рамках подпрограммы «Лунка в лунку».
Больше всего деревьев высадят во дворах районов Москворечье-Сабурово и Орехово-Борисово Южное, а среди кустарников лидируют Нагорный и Нагатинский Затон.
Озеленение центра Москвы происходит в рамках акции «Миллион деревьев». До конца октября в столице планируется высадить более 6,4 тысячи деревьев и свыше 546 тысяч кустарников.
Растения выращивают в специальных питомниках в Московской, Воронежской, Рязанской и Тульской областях. Специалисты подбирают зимостойкие породы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
Вечерняя Москва: последние новости
Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах столицы Расписание утренних автобусов от улицы Академика Янгеля изменится Расписание утренних автобусов от улицы Академика Янгеля изменится Сергей Собянин уволил глав Южного Бутова и Алтуфьевского района Москвы Сергей Собянин уволил глав Южного Бутова и Алтуфьевского района Москвы
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой
Отказ системы: На учениях ядерной триады РФ случился сбой756
В США признали бесспорное лидерство России
В США признали бесспорное лидерство России240
Талызина экстренно госпитализирована
Талызина экстренно госпитализирована1
Шойгу раскрыл цель выхода США из ДРСМД
Шойгу раскрыл цель выхода США из ДРСМД199
«Победу» вновь заподозрили в нарушениях
«Победу» вновь заподозрили в нарушениях4
Видео
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
02:01
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
США В мире
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
01:52
Появились подробности пребывания Заворотнюк на Рублёвке
Шоу-бизнес
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
02:21
Ударили по своим: кто поедет на «Евровидение» от Украины
Украина
Малышева дала россиянам небезопасный совет
03:17
Малышева дала россиянам небезопасный совет
Общество
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
01:17
Кадыров дал грозное обещание сирийским террористам
Политика
Турция рассорила НАТО
02:02
Турция рассорила НАТО
В мире Статьи
НАТО ответило на предложение Путина
04:06
НАТО ответило на предложение Путина
Армия Оружие
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
02:36
Эрдоган допустил провал переговоров с Путиным
Политика Ближний Восток
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
00:59
«Похожа на мужика»: Успенскую раскритиковали в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение