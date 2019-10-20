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Пресненский и Тверской стали районами Москвы с самыми большими зарплатами 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Назван район Москвы с самыми высокими зарплатами
Фото: РИА Новости
В 2020 году центральные районы столицы принесут в городской бюджет около 0,5 трлн рублей от уплаты НДФЛ. Только от Пресненского района по этой статье доходов поступит более 77 млрд рублей, что в два раза больше объёма доходов всего бюджета Псковской области и Кабардино-Балкарии.
Прогнозный объём доходов бюджета Москвы от НДФЛ в 2020 году составит 1,145 трлн рублей, что на 9,3% выше оценки поступлений на 2019 год, — цитирует РБК проект бюджета, внесённый мэром столицы в Мосгордуму.
Самые высокие доходы от НДФЛ в столичный бюджет привнесёт Центральный административный округ — 464,1 млрд рублей. Как пояснил вице-президент Moody's Семён Исаков, НДФЛ уплачивается по месту регистрации юрлица, а наибольшая площадь офисов в Москве находится именно в ЦАО.
Помимо Пресненского района, самые высокие показатели доходов от НДФЛ у Тверского (69,3 млрд рублей) и у Басманного (52,6 млрд рублей). А средняя зарплата в Москве за первое полугодие, по данным Росстата, составила 111 тыс. рублей.
Как писал News.ru, Сергей Собянин внёс в Мосгордуму проект бюджета столицы на 2020–2022 годы. Документ составлен с учётом устойчивого роста экономики на 2–3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно. Ожидается, что в 2020 году доходы вырастут на 8%, а в 2021 и 2022 годах — на 9,5%.
Опережающими темпами будут расти поступления от налога на прибыль, НДФЛ и специальных налоговых режимов. Доходы бюджета составят 2798,7 млрд рублей в 2020 году, 3064,2 млрд рублей в 2021-м и 3356,2 млрд в 2022-м. Дефицит прогнозируется на уровне 351,3; 214,1 и 22,8 млрд соответственно. Большая часть финансирования, 53,3%, пойдёт на социальную сферу. На эти цели запланировано порядка 1,7 трлн рублей в год.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Семен Исаков , Мосгордума , РБК , Кабардино-Балкарская Республика , Псковская Область
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