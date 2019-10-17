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Мединский высказался о закрытии кинотеатра «Соловей» в Москве 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Мединский высказался о закрытии кинотеатра «Соловей»
Фото: РИА Новости
На месте кинотеатра планируется строительство апартаментов площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
Владимир Мединский прокомментировал ситуацию о закрытии кинотеатра «Соловей». Министр культуры сказал, что не хотел бы, чтобы в центре Москвы закрывались известные киноцентры, но переадресовал вопрос в мэрию.
«Конечно, с точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные и известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более в центре Москвы, тем более, такой замечательный киноцентр "Соловей"», — передает слова Мединского.
Дальнейшая судьба инвестиционного проекта неизвестна, как и то, сохранится ли там киноцентр, пояснил Мединский. Ранее стало известно, что кинотеатр «Соловей» на Дружинниковской улице закроется 15 ноября, а на его месте планируется строительство апартаментов площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
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Новости Москвы , Владимир Мединский
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