Сосуд с монетами времен Петра I нашли в центре Москвы

Клад времен правления российского императора Петра I нашли в Красносельском районе Москвы , сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).

— Он (клад) находился в керамическом сосуде, найденном на глубине 150 сантиметров от уровня земли. Миниатюрный сосуд хранился на локальном участке позднесредневекового слоя с фрагментами керамической и стеклянной посуды конца XVII — начала XVIII веков. Он украшен орнаментом и светло-коричневой поливой, нанесенной по ангобу, — отметили в ведомстве.

Согласно информации, в сосуде находилось 98 монет ценностью одна копейка ручной чеканки из белого металла. Их производили в 1682-1712 годах. В целом вес клада составляет 24,25 грамма. Уточняется, что это уже второй клад, который был обнаружен на участке в Костянском переулке. Так, летом нынешнего года археологи нашли клад золотых монет времен правления Николая II

В пресс-службе уточнили, что на территории обнаружения клада находилась церковь Николая Чудотворца в Дербеневе, которая была построена в 1711-1715 годах, пишет агентство городских новостей «Москва».