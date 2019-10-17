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Сосуд с монетами времен Петра I нашли в центре Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 4 48 минут назад
Сосуд с монетами времен Петра I нашли в центре Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Клад времен правления российского императора Петра I нашли в Красносельском районе Москвы, сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие).
— Он (клад) находился в керамическом сосуде, найденном на глубине 150 сантиметров от уровня земли. Миниатюрный сосуд хранился на локальном участке позднесредневекового слоя с фрагментами керамической и стеклянной посуды конца XVII — начала XVIII веков. Он украшен орнаментом и светло-коричневой поливой, нанесенной по ангобу, — отметили в ведомстве.
Согласно информации, в сосуде находилось 98 монет ценностью одна копейка ручной чеканки из белого металла. Их производили в 1682-1712 годах. В целом вес клада составляет 24,25 грамма. Уточняется, что это уже второй клад, который был обнаружен на участке в Костянском переулке. Так, летом нынешнего года археологи нашли клад золотых монет времен правления Николая II.
В пресс-службе уточнили, что на территории обнаружения клада находилась церковь Николая Чудотворца в Дербеневе, которая была построена в 1711-1715 годах, пишет агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Наука и техника , Николай II , АГН "Москва"
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