Москва встала в девятибалльных пробках

В Москве девятибалльные пробки

Центр организации дорожного движения Москвы предупредил горожан о непростой ситуации на дорогах в своем официальном Твиттере. В данный момент в городе девятибалльные пробки. Движение очень плотное.

Специалисты ЦОДД отмечают, что на востоке МКАД, на Профсоюзной улице, на Садовом и Третьем транспортном кольце больше всего автомобилей. Если есть возможность избежать поездок по ним, то это будет хорошей идеей. На большинстве вылетных магистралей еще можно проехать.

Если ехать нужно по загруженным улицам, то лучше отложить поездку. Прогуляйтесь по городу или скоротайте время в кафе, иначе будете частью дорожного затора. К восьми вечера ситуация на дорогах должна нормализоваться.