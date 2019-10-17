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Москвичи смогут наблюдать пик активности метеорного потока Ориониды впервые за 76 лет 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Москвичи увидят пик активности потока Ориониды
Фото: Вечерняя Москва
Метеорный поток Ориониды в созвездии Ориона достигнет пика активности 21-22 октября, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
— Прародительницей Орионид является знаменитая комета Галлея — самая известная среди периодических комет. Она возвращается к Солнцу каждые 76 лет, появляясь на ночном небе Земли. Последний раз она пролетала мимо Земли в 1986 году, — подчеркнули в пресс-службе.
В планетарии рассказали, что частички метеорного роя Орионид сталкиваются с земной атмосферой, достигая скорости примерно 66 километров в секунду. Сами метеоры нередко оставляют следы в процессе полета. Как правило они имеют белый цвет, однако иногда среди них есть и красные, сине-зеленые, желтые, а также оранжевые метеоры. Такое название поток получил в честь созвездия Орион, в котором находится точка, из которой, как кажется землянам, вылетают метеоры.
В нынешнем году наблюдению за потоком Орионид немного помешает Луна. Смотреть на живописный процесс специалисты советуют с 0:00 до утра в юго-восточной части неба при ясной погоде. В ночь пика активности, по ожиданиям Международной метеорной организации, скорость падения метеоров будет достигать до 20 метров в час. В следующий раз увидеть такое явление можно будет только летом 2061 года.
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