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Три новых корпуса для крупных медицинских центров построят в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Три крупных медкорпуса построят в Москве
Фото: Вечерняя Москва
Три новых корпуса для крупных медицинских центров построят в Москве, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— В рамках утвержденной на 2020-2022 годы Адресной инвестиционной программы в столице запланировано активное строительство объектов здравоохранения. Речь идет о более чем 70 медицинских учреждениях, в том числе о более 20 корпусах для различных медицинских центров. В частности, будут построены лечебно-диагностические корпуса для Центра имени Логинова и Инфекционной клинической больницы номер 1, а также инфекционный корпус для детской больницы святого Владимира, — уточнил заммэра.
Он отметил, что новые корпуса позволят ощутимо улучшить качество медицинских услуг в городе. Так, в корпусах ИКБ номер 1 и больницы святого Владимира создадут более комфортные условия для лечения инфекционных заболеваний. Практически в 2,5 раза увеличится число изолированных индивидуальных боксов. Кроме того в учреждениях откроются лаборатории с современным оборудованием.
Вместительность корпуса научного центра имени Логинова будет составлять 470 коек. Еще здесь оборудуют 20 операционных, отделение лучевой терапии и диагностики, а также маммологический центр. В больнице будут работать многопрофильные специалисты на 500 посещений в смену, пишет агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , АГН "Москва"
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