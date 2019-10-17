Три крупных медкорпуса построят в Москве

Три новых корпуса для крупных медицинских центров построят в Москве

Три новых корпуса для крупных медицинских центров построят в Москве , сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

— В рамках утвержденной на 2020-2022 годы Адресной инвестиционной программы в столице запланировано активное строительство объектов здравоохранения. Речь идет о более чем 70 медицинских учреждениях, в том числе о более 20 корпусах для различных медицинских центров. В частности, будут построены лечебно-диагностические корпуса для Центра имени Логинова и Инфекционной клинической больницы номер 1, а также инфекционный корпус для детской больницы святого Владимира, — уточнил заммэра.

Он отметил, что новые корпуса позволят ощутимо улучшить качество медицинских услуг в городе. Так, в корпусах ИКБ номер 1 и больницы святого Владимира создадут более комфортные условия для лечения инфекционных заболеваний. Практически в 2,5 раза увеличится число изолированных индивидуальных боксов. Кроме того в учреждениях откроются лаборатории с современным оборудованием.

Вместительность корпуса научного центра имени Логинова будет составлять 470 коек. Еще здесь оборудуют 20 операционных, отделение лучевой терапии и диагностики, а также маммологический центр. В больнице будут работать многопрофильные специалисты на 500 посещений в смену, пишет агентство городских новостей «Москва».