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В жилых домах Москвы сократят подачу отопления 

ТК «Звезда» + ещё 3 51 минуту назад
В жилых домах сократят подачу отопления
Фото: globallookpress.com
Из-за резкого потепления МОЭК решил понизить температуру, подаваемую во внутридомовую систему отопления.
Московская объединенная энергетическая компания снизит параметры по температуре и давлению, подаваемые во внутридомовую систему отопления в связи с потеплением. Об этом говорится на странице компании в Facebook.
«Из-за кратковременного потепления наружного воздуха в централизованной системе теплоснабжения диспетчеры снижают параметры по давлению и температуре. Также сокращается объем теплоносителя, циркулирующего в сети — с 250 тыс. куб. м в час до 200 тыс. куб. м в час», — говорится в сообщении.
Температура теплоносителя в магистральной сети, не в батареях, снизится до 75 градусов. Это обусловлено необходимостью нагрева горячей воды до 60 градусов. При таких параметрах в квартирные радиаторы будет обеспечиваться поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов, отметили в МОЭК.
Ранее сообщалось, что в 14 часов дня в Москве был побит температурный рекорд 17 октября 1889.
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Новости Москвы , МОЭК
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