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Московская скорая, по данным PwC, находится на втором месте в мире по эффективности 

Агентство «Москва» + ещё 12 2 часа назад
Скорая столицы стала одной из лучших в мире
Фото: РИА Новости
Московская служба скорой помощи заняла второе место среди мегаполисов мира по эффективности организации оказания скорой медицинской помощи, уступив только Берлину. Об этом в рамках презентации результатов международного исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) «Анализ эффективности организации оказания скорой медицинской помощи в мегаполисах мира» сообщил директор практики компании PwC по общественному сектору в сфере здравоохранения Мониш Арора.
«Московская скорая помощь сегодня в мире на втором месте по эффективности среди других мегаполисов мира. Это очень интересный результат», — сказал М. Арора.
Он также отметил, что на третьем месте по эффективности находится скорая помощь Нью-Йорка, далее идут Париж и Сингапур.
Исследование проводилось в 2019 г. по данным 2018 г. среди 14 городов, наиболее сопоставимых с Москвой в целях сравнения организации скорой помощи.
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