Скорая столицы стала одной из лучших в мире

Московская скорая, по данным PwC, находится на втором месте в мире по эффективности

Московская служба скорой помощи заняла второе место среди мегаполисов мира по эффективности организации оказания скорой медицинской помощи, уступив только Берлину. Об этом в рамках презентации результатов международного исследования консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) «Анализ эффективности организации оказания скорой медицинской помощи в мегаполисах мира» сообщил директор практики компании PwC по общественному сектору в сфере здравоохранения Мониш Арора.

«Московская скорая помощь сегодня в мире на втором месте по эффективности среди других мегаполисов мира. Это очень интересный результат», — сказал М. Арора.

Он также отметил, что на третьем месте по эффективности находится скорая помощь Нью-Йорка, далее идут Париж и Сингапур.

Исследование проводилось в 2019 г. по данным 2018 г. среди 14 городов, наиболее сопоставимых с Москвой в целях сравнения организации скорой помощи.