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Станция «Ржевская» БКЛ после открытия получит название «Рижская» 

Москва меняется 6 часов назад
Станция «Ржевская» получит новое название
Фото: РИА Новости
Станцию строят в районе Марьина роща; она станет важной составляющей крупного транспортно-пересадочного узла Северо-Востока столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительной площадки станции.
Мэр отметил, что это очень важная для городского транспорта станция. Здесь пассажиры смогут пересесть с Большой кольцевой на Калужско-Рижскую линию, а в перспективе — и на электрички сразу трёх Московских центральных диаметров: МЦД-2 Нахабино — Подольск, МЦД-3 Зеленоград — Раменское и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный. Сейчас эти направления активно формируют и готовятся открыть по ним движение.
Станция «Ржевская» войдёт в состав северо-восточного участка Большой кольцевой линии, которая протянется от «Авиамоторной» до «Савёловской». Общая длина тоннеля — строить его начали в 2015 году — составит почти 13 километров. На линии будет, кроме «Ржевской», четыре остановки: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка» и «Шереметьевская».
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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