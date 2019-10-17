Станция «Ржевская» получит новое название

Станция «Ржевская» БКЛ после открытия получит название «Рижская»

Станцию строят в районе Марьина роща; она станет важной составляющей крупного транспортно-пересадочного узла Северо-Востока столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительной площадки станции.

Мэр отметил, что это очень важная для городского транспорта станция. Здесь пассажиры смогут пересесть с Большой кольцевой на Калужско-Рижскую линию, а в перспективе — и на электрички сразу трёх Московских центральных диаметров: МЦД-2 Нахабино — Подольск, МЦД-3 Зеленоград — Раменское и МЦД-4 Апрелевка — Железнодорожный. Сейчас эти направления активно формируют и готовятся открыть по ним движение.

Станция «Ржевская» войдёт в состав северо-восточного участка Большой кольцевой линии, которая протянется от «Авиамоторной» до «Савёловской». Общая длина тоннеля — строить его начали в 2015 году — составит почти 13 километров. На линии будет, кроме «Ржевской», четыре остановки: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка» и «Шереметьевская».