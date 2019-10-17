В Подмосковье родился темнокожий Исаак Ньютон

Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе

В подмосковной Балашихе на свет появился мальчик, которого родители — семья студентов из Кот-д'Ивуара — назвали в честь английского физика Исаака Ньютона . Об этом сообщает «360» в четверг, 17 октября.

По данным телеканала, мама и папа малыша изучают математику и информатику в Московской международной академии. Они планируют остаться в России, а потому готовятся к получению вида на жительство.