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Темнокожий Исаак Ньютон родился в Балашихе 

Вечерняя Москва 1 час назад
В Подмосковье родился темнокожий Исаак Ньютон
Фото: РИА Новости
В подмосковной Балашихе на свет появился мальчик, которого родители — семья студентов из Кот-д'Ивуара — назвали в честь английского физика Исаака Ньютона. Об этом сообщает «360» в четверг, 17 октября.
По данным телеканала, мама и папа малыша изучают математику и информатику в Московской международной академии. Они планируют остаться в России, а потому готовятся к получению вида на жительство.
Со слов отца ребенка, он выбрал имя для сына много лет назад на уроке физики в девятом классе. Второго сына он пообещал назвать в честь другого великого ученого — Альберта Эйнштейна.
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Новости Москвы , Общество , Исаак Ньютон , Альберт Эйнштейн , Балашиха
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