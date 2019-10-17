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Хлопок созрел в столичном «Аптекарском огороде» 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
Хлопок созрел в «Аптекарском огороде»
Фото: «Аптекарский огород»
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на фестивале цветов, урожая и искусства «Краски осени» созрел урожай хлопка, говорится в сообщении пресс-службы сада.
«Волокнистые растения — это новый тренд ботанической моды. Целая уникальная экспозиция на выставке урожая посвящена волокнистым растениям и изделиям из них. Здесь и сами растения, и что из них делают: конопля и пенька, агава и сизаль, кокосовая пальма и кокосовое волокно, лен и льняное волокно, хлопчатник и хлопок, а также другие виды растительных волокон», — отмечается в сообщении.
Хлопок — волокно растительного происхождения, покрывающее семена хлопчатника, важнейшее и наиболее дешевое растительное волокно. Волокно хлопка представляет собой одну растительную клетку, развивающуюся из кожуры семени.
Впервые в Старом Свете хлопок стал культивироваться 7 тысяч лет назад представителями цивилизации, находившейся в долине Инда. Свидетельства о выращивании хлопка были найдены при археологических исследованиях мергархской культуры, где были обнаружены медные бусы с сохранившимися хлопковыми нитями.
На исходе Средних веков хлопок становится известен в северной Европе как предмет импорта, без малейшего представления о том, как он на самом деле производится, было известно только, что он получается из растений. Учитывая его схожесть с шерстью, люди рождали догадки, будто хлопок получается из овец, рождающихся из растений.
Фестиваль «Краски осени» продлится до 20 октября. Обзорные экскурсии по саду и тропикам: 19 октября — в 12:30, 20 октября — в 13:00 и 14:30. Сад открыт ежедневно с 10:00 до 20:00.
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