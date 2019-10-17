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Московский «расстрельный дом» приспособят под готовку салатов 

Рамблер 3 часа назад
Московский «расстрельный дом» приспособят под готовку салатов
Фото: ТАСС
В подвалах «расстрельного дома» на Никольской улице в Москве разрешили обустроить горячие и холодные цеха для приготовления еды и место для обработки зелени. Об этом сообщает Telegram-канал «Методичка».
В доме в 1935-1950 годах заседала Военная коллегия Верховного суда СССР, которая выносила расстрельные приговоры.
По данным «Методички», владельцы здания — бизнесмены Давиди — хотели превратить дом в парфюмерный бутик с ресторанами. Канал сослался на слухи, согласно которым в доме планируют открыть общепиты «Веселый Ульрих» и «НКВД».
При этом общественники и музей ГУЛАГа считают, что в здании нужно сделать мемориал. Сейчас в доме проводится реконструкция.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году появилась информация, что новый владелец здания намерен открыть в нем премиальный универмаг, продавать эксклюзивные коллекции одежды от мировых брендов, открыть ресторан, кондитерскую, книжный салон и винный погреб.
«Коммерсант» писал, что один из крупнейших поставщиков элитной парфюмерии, управляющий компанией Esterk Lux Parfum Владимир Давиди, зарегистрировал ООО «ВУМ», которое станет владельцем и управляющей компанией этого универмага.
Градозащитники отмечали, что дом является памятником сразу нескольких эпох: до расстрелов там были палаты князей Хованских и кружок философа Станкевича.
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