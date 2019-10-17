В столице благоустроили одну из старейших улиц

В Москве благоустроили одну из старейших улиц

На Ильинке , одной из старейших улиц Москвы , много веков соединяющей Красную площадь и Ильинские ворота, а также в прилегающих переулках: Старопанском, Ветошном, Большом Черкасском, Никольском и Ипатьевском закончились масштабные работы по благоустройству. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, сообщает пресс-служба столичной администрации.

«Основной идеей комплексного благоустройства было создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов. Благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлевского кольца», — рассказал Петр Бирюков.

На Ильинке и в прилегающих переулках воздушные провода убрали в кабельную канализацию. Тротуары стали шире и их замостили гранитной плиткой, а фасады пяти зданий, два из которых — объекты культурного наследия, отреставрировали. Все это теперь освещают изящные фонари, сделанные в историческом стиле.

Кроме того, как уточнил глава Комплекса городского хозяйства Москвы, для разгрузки автомобильных потоков изменили схему движения. Транзитного проезда по Большому Черкасскому переулку теперь нет, поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок также отменили. Машинам нужно поворачивать с Ильинки в Большой Черкасский переулок, двигаться в сторону Малого Черкасского переулка, и только потом выезжать на Новую площадь. От этого дорога действительно стала свободнее. На месте храма Николая Чудотворца «Большой Крест» на Ильинке благоустроили сквер, который, по словам Петра Бирюкова, заслуженно считается музеем под открытым небом.

Во время работ по благоустройству была сделана историческая находка.