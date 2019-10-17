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В Москве благоустроили одну из старейших улиц 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
В столице благоустроили одну из старейших улиц
Фото: ТАСС
На Ильинке, одной из старейших улиц Москвы, много веков соединяющей Красную площадь и Ильинские ворота, а также в прилегающих переулках: Старопанском, Ветошном, Большом Черкасском, Никольском и Ипатьевском закончились масштабные работы по благоустройству. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, сообщает пресс-служба столичной администрации.
«Основной идеей комплексного благоустройства было создание комфортного пространства, удобного как для пешеходов, так и для автомобилистов. Благоустройство Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлевского кольца», — рассказал Петр Бирюков.
На Ильинке и в прилегающих переулках воздушные провода убрали в кабельную канализацию. Тротуары стали шире и их замостили гранитной плиткой, а фасады пяти зданий, два из которых — объекты культурного наследия, отреставрировали. Все это теперь освещают изящные фонари, сделанные в историческом стиле.
Кроме того, как уточнил глава Комплекса городского хозяйства Москвы, для разгрузки автомобильных потоков изменили схему движения. Транзитного проезда по Большому Черкасскому переулку теперь нет, поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок также отменили. Машинам нужно поворачивать с Ильинки в Большой Черкасский переулок, двигаться в сторону Малого Черкасского переулка, и только потом выезжать на Новую площадь. От этого дорога действительно стала свободнее. На месте храма Николая Чудотворца «Большой Крест» на Ильинке благоустроили сквер, который, по словам Петра Бирюкова, заслуженно считается музеем под открытым небом.
Во время работ по благоустройству была сделана историческая находка.
«Во время прокладки траншей для устройства кабельной канализации в районе дома №21 был обнаружен фундамент церкви, построенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году. Обозначить место, где находился храм, было решено с помощью сигнаций из гранитных элементов, возвышающихся над поверхностью земли», — рассказал Петр Бирюков.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , Ильинка
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