Москва передаст Костроме рептилий

Восемь рептилий передаст Москва Костроме

Московский центр передержки животных передаст Костроме восемь рептилий, найденных брошенными в столице жителями города. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Московский центр передержки животных передаст Костроме восемь рептилий. Ухаживать за королевской змеей, удавом обыкновенным, молочником, тремя маисовыми и одним краснохвостым полозами, а также свиноносым ужом будут специалисты эколого-биологического центра «Следово», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что все рептилии не ядовиты. В московский центр передержки животных они попали в этом году после того, как их обнаружили жители столицы. Например, краснохвостого полоза нашли висящим на дереве в одном из районов города, а удава москвичи увидели возле мусорных контейнеров. Хозяев рептилий разыскать не удалось. В центре передержки животных змеи прошли ветеринарный осмотр и реабилитацию.