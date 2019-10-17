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Восемь рептилий передаст Москва Костроме 

Москва меняется + ещё 10 7 часов назад
Москва передаст Костроме рептилий
Фото: РИА Новости
Московский центр передержки животных передаст Костроме восемь рептилий, найденных брошенными в столице жителями города. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Московский центр передержки животных передаст Костроме восемь рептилий. Ухаживать за королевской змеей, удавом обыкновенным, молочником, тремя маисовыми и одним краснохвостым полозами, а также свиноносым ужом будут специалисты эколого-биологического центра «Следово», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что все рептилии не ядовиты. В московский центр передержки животных они попали в этом году после того, как их обнаружили жители столицы. Например, краснохвостого полоза нашли висящим на дереве в одном из районов города, а удава москвичи увидели возле мусорных контейнеров. Хозяев рептилий разыскать не удалось. В центре передержки животных змеи прошли ветеринарный осмотр и реабилитацию.
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