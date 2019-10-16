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Ярмарка студенческих вакансий в столице вызвала ажиотаж 

Вечерняя Москва 2 часа назад
В Москве прошла ярмарка студенческих вакансий
Фото: РИА Новости
16 октября в Москве прошел Молодежный форум «Профессиональный рост». Сотни студентов и выпускников вузов собрались на одной площадке, чтобы найти работу мечты.
Уже с самого утра возле делового центра, где проходила ярмарка вакансий, собралась огромная очередь. Сюда съехались студенты со всего города, чтобы найти работу по специальности и душе. Любой желающий мог проконсультироваться у профессионалов, задать интересующий вопрос, оставить свое резюме и получить приглашение на собеседование. На ярмарку прибыли представители более 30 предприятий, которые предложили около 500 вакансий.
Екатерина Немова и Ольга Сотникова учатся на факультете международной экономики в Российском университете дружбы народов. Студентки пришли на форум в поисках компаний, предоставляющих возможность прохождения производственной практики.
— На третьем курсе мы обязаны проходить производственную практику. И для нас очень важно попасть в фирму, где мы смогли бы тесно общаться с профессионалами, имели бы возможность обмениваться опытом, а также приумножать свои знания и применять их в своей работе, — оптимистично утверждают третьекурсницы.
Некоторые работодатели готовы принять сотрудника даже без опыта работы, а иногда даже без профильного образования.
— Если речь, например, идет о маркетологе, то, естественно, профильное образование имеет значение, — говорит представитель управляющей компании «Окей» Евгения Мадатова. — Но, скажем, логистом может работать человек с любой специальностью, главное, чтобы он грамотно мог организовать движение транспорта.
В целом же главные требования, которые предъявляют работодатели к соискателям, следующие: наличие диплома о высшем образовании, коммуникабельность, исполнительность, стрессоустойчивость, но и это еще не все.
— Очень важно, чтобы кандидат был амбициозным, сохранял энтузиазм, имел активную жизненную позицию, любил работать с людьми и производил впечатление добросовестного сотрудника, — рассказала «ВМ» одна из организаторов мероприятия Елизавета Льянова.
Участники форума также могли пройти специальное тестирование по профориентации. Специалисты отмечают, что на подобных мероприятиях порой решается «карьерная» судьба человека. И даже люди с приличным стажем после таких ярмарок кардинально меняли сферу деятельности.
— Я больше десяти лет работаю в банковском секторе, но всю жизнь мечтала заниматься художественной деятельностью, — рассказала участница ярмарки Анастасия Коновалова. — Прошла проф ориентационный тест, убедилась, что творческий потенциал у меня есть, и решила, что пора менять сферу деятельности.
Кроме того, на площадке форума для гостей проводились интерактивные мероприятия, позволившие узнать о трендах рынка труда и особенностях работы в различных сферах экономики, присутствующие могли усовершенствовать свои навыки по составлению резюме, прохождению собеседования, подготовке презентаций, умению вести переговоры. На соседних тематических зонах для посетителей проходили мастер-классы, где каждый мог поучаствовать в карьерном квесте, блеснуть смекалкой в интеллектуальных конкурсах и проверить себя на сообразительность, решая логические задачи. Самые активные получили призы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Карина Ахмадиева, event-менеджер молодежного форума «Профессиональный рост»:
Мы работаем не только для студентов, очень часто к нам на мероприятие приходят и люди с большим рабочим стажем, чтобы узнать условия труда в других компаниях, этим форум и уникален. После завершения ярмарки вакансий мы составляем статистику, какое число людей получили предложения от работодателей. Само мероприятие проходит два раза в году в четырех городах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург, а со следующего сезона к нам присоединится Казань. Планируем и далее расширять географию.
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Новости Москвы , Ольга Сотникова , РУДН
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