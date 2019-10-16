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Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в новой Москве 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
В Новой Москве открыта крупнейшая электроподстанция
Фото: РИА Новости
Крупнейшая электроподстанция "Хованская" появилась в новой Москве — на юге деревни Сосенки, неподалеку от Калужского шоссе. Благодаря ее появлению в полтора раза увеличились мощности электроснабжения новых территорий, которые ждет бурное развитие в ближайшие годы — строительство жилья, дорог, больниц, школ и детских садов. Подстанция надежно обеспечит электричеством новых потребителей на 15-20 лет.
"Начиная с 2012 года, в Новой Москве построено свыше 16 млн кв. м недвижимости, создано 120 тысяч рабочих мест, на 70% выросло число жителей. Мы открываем подстанцию "Хованская", которая по мощности равна половине существующих в новой Москве. Причем все мощности уже зарезервированы и законтрактованы, что говорит о большой инвестиционной привлекательности территории", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии подстанции.
"Хованская", по словам главы города, будет питать и крупнейшую больницу Москвы в Коммунарке, которая откроется в ближайшее время. Кроме того, без нее было бы невозможно строительство ветки метрополитена в Троицк. Словом, она жизненно необходима для комплексного развития новой Москвы. Глава города поблагодарил министерство энергетики РФ, ПАО "Россети за своевременное создание инфраструктуры на присоединённых к столице территориях, которые позволят им планомерно развиваться.
Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, отметил, что подстанция "Хованская" на 50% увеличивает мощности энергетической инфраструктуры района. Причем построена она на отечественных технологиях и с отечественным оборудованием.
"При строительстве использованы самые современные интеллектуальные и цифровые технологии, что полностью соответствует стратегии развития электросетевого комплекса", — добавил министр.
За счет того, что подстанция полностью цифровизирована, ее эксплуатация на 15% дешевле аналоговых объектов, отметил глава компании "Россетти" Павел Ливинский. Кроме того, по его словам, здесь применена гибкая и надежная схема с широким диапазоном классов напряжения электрических сетей: 220 кВ, 110 кВ, 20 кВ и 10 кВ. Мощность подстанции — 700 МВА, что делает ее самым крупным питающим центром ТиНАО. Дистанционное управление и контроль состояния сетей из единого диспетчерского центра позволяет удаленно выводить из работы поврежденные участки и переводить нагрузки мощности. Длительные отключения потребителей от электричества, которым страдали до присоединения к Москве эти территории, теперь полностью исключены.
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Новости Москвы , Павел Ливинский , Александр Новак , Сергей Собянин , Россети , Минэнерго
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