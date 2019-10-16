В Москве заработала круглогодичная ярмарка

На востоке столицы заработала круглогодичная ярмарка

Продуктовая ярмарка, оборудованная на 25 торговых мест, открылась на Зеленом проспекте. Она адаптирована для всех категорий граждан, а льготникам и владельцам социальных карт предоставят дополнительные скидки на продукцию.

— Два торговых павильона, внешне напоминающие замки, размещены на деревянной площадке и разделены по категориям. Так, в первом можно купить свежую выпечку, овощи, фрукты и мед разных сортов, а во втором — молочную, рыбную и мясную продукцию. Ярмарка работает со вторника по воскресенье с 09.00 до 20.00, — отметили в префектуре ВАО.

В пресс-службе добавили, что для покупателей оборудовали кафе, где можно попробовать несколько видов чая и блинов.