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В Москве состоится фестиваль-пристройство «Тыквы и Коты» 

Моя Москва.онлайн + ещё 1 1 час назад
Фестиваль-пристройство «Тыквы и Коты» пройдет в Москве
Фото: РИА Новости
27 октября в пространстве «КУБ» дизайн-завода «Флакон» состоится фестиваль «Тыквы и Коты», сообщает РИА Новости.
На фестивале можно будет забрать домой животное из приюта. Посетители увидят 50 кошек, котов и котят.
В программу фестиваля входят бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, различные конкурсы и лотереи. Также будут работать благотворительный маркет интересных вещей и фуд-корт.
Первые 100 посетителей получат в подарок тыквенный сок.
Также на фестивале будут приниматься подарки для животных, которые находятся на попечении фонда «РЭЙ».
Вход бесплатный, но по заранее полученным билетам.
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Новости Москвы , РИА Новости
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