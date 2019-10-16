Фестиваль-пристройство «Тыквы и Коты» пройдет в Москве

В Москве состоится фестиваль-пристройство «Тыквы и Коты»

27 октября в пространстве «КУБ» дизайн-завода «Флакон» состоится фестиваль «Тыквы и Коты», сообщает РИА Новости.

На фестивале можно будет забрать домой животное из приюта. Посетители увидят 50 кошек, котов и котят.

В программу фестиваля входят бесплатные лекции ветеринаров и зоопсихологов, мастер-классы по изготовлению предметов интерьера для дома и для домашних любимцев, различные конкурсы и лотереи. Также будут работать благотворительный маркет интересных вещей и фуд-корт.

Первые 100 посетителей получат в подарок тыквенный сок.

Также на фестивале будут приниматься подарки для животных, которые находятся на попечении фонда «РЭЙ».

Вход бесплатный, но по заранее полученным билетам.