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Собянин утвердил проект Коммунарской линии метро 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Собянин утвердил проект Коммунарской линии метро
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки участка Коммунарской линии метро от тупиков за станцией «Славянский мир» до станции «Столбово».
Проект предусматривает строительство участка вдоль Калужского шоссе от тупиков за проектируемой станцией «Славянский мир» до проектируемой станции «Столбово» с размещением транспортно-пересадочных узлов.
На новом участке столичного метро появятся три станции — «Мамыри», «Коммунарка» и «Столбово». Введение их в эксплуатацию обеспечит более комфортное транспортное обслуживание жителей поселений Мосрентген и Сосенское а также позволит улучшить экологию в прилегающих районах города, отметили в мэрии.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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