Минфин не намерен переезжать в «Москва-Сити» 

Москва, 16 октября — "Вести. Экономика". Минфин не намерен переезжать в деловой центр "Москва-Сити" и останется в историческом здании на Ильинке, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Это историческое здание, в котором с момента переезда столицы в Москву находился там наркомат финансов. Никто же не предлагает МИД перевезти", — отметил Моисеев.
По его словам, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева решено оставить Минфин в здании в центре Москвы.
Медведев в марте распорядился предусмотреть в "Москва-Сити" помещения для ряда министерств и органов власти. В августе стало известно о переезде в "Москва-Сити" 17 министерств, в том числе Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи, за исключением МИД и силовых министерств.