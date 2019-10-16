Названо единственное безубыточное метро в России

Операционно метро является убыточным по всей России . Исключением является только Москва , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова

Таким образом представитель Минтранса объяснил отсутствие государственной программы строительства метро в городах-миллионниках. Алафинов отметил, что это настолько затратно, что «никакой город или регион, кроме одного, это дело не тянет». Он также добавил, что подземка операционно убыточна даже в Санкт-Петербурге, где планы менее амбициозны, чем в Москве.

Ведомство предложило развивать в регионах наземный транспорт: со следующего года планируется выделить 20 миллиардов рублей на замену автобусного парка автобусами на газомоторном топливе. Кроме того, будут развивать лизинговые схемы в том числе по проекту скоростного трамвая.