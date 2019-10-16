Решения для умного города: что покажет Москва на форуме «Открытые инновации»

Наталья Сергунина. На международном форуме «Открытые инновации», который пройдет с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково» , столица представит новые цифровые решения в образовании, культуре, ЖКХ и связи, а также технологичные проекты для бизнеса. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы

«Москва будет широко представлена и в деловой, и в выставочной программе. Мы расскажем о проекте для пилотного тестирования технологичных продуктов, покажем карту инновационных решений для умного города. Свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и в других презентуют 25 столичных компаний», — сообщила она.

В рамках деловой программы Правительства Москвы запланирована серия мероприятий с бизнес-сообществом, посвященных развитию экосистемы инноваций в столице.

21 октября на панельной дискуссии «Московский инновационный кластер: маркетплейс для технопредпринимателей» участникам и гостям форума представят обновленную онлайн-платформу i.moscow. Она предназначена для технологичного бизнеса самого широкого профиля: малого и среднего, производственного и исследовательского, для стартапов и уже успешных компаний.

По словам Натальи Сергуниной, московский инновационный кластер — один из приоритетных для столицы проектов в области новой экономики. Именно он станет центральной темой московской программы «Открытых инноваций».

Задача проекта — объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей. Это площадка для внедрения инноваций и развития кооперационных цепочек между стартапами, малым и средним бизнесом, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и городом.

Платформа i.moscow будет аккумулировать возможности инновационной инфраструктуры Москвы и потенциал всех участников кластера. Она поможет найти заказчиков, партнеров и инвесторов, подходящие помещения или оборудование, недостающие комплектующие для серийного производства и многое другое.

Чтобы компании могли проверить жизнеспособность своих разработок и их соответствие заявленным требованиям, в скором времени будет запущен сервис поиска площадок для пилотного тестирования.

Кроме того, резиденты кластера получат доступ более чем к 150 мерам поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

А 23 октября пройдет Тech Brunch «Умный город — площадка для ИТ-сообщества». Российские и иностранные предприниматели, инвесторы и представители города обсудят наиболее перспективные технологичные проекты, экспорт ИТ-разработок и созданную в столице инновационную инфраструктуру для бизнеса.

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Форум «Открытые инновации» проводится ежегодно с 2012 года для развития и популяризации инновационных технологий, знакомства с технологичными проектами, а также содействия международному сотрудничеству в сфере инноваций. В рамках форума проходят выставки, образовательные мероприятия, деловые встречи, мастер-классы и лекции.

Тема форума в этом году — «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». Трехдневная программа включает свыше 150 сессий, которые объединят более 600 спикеров из 90 стран.