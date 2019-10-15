В Москве начали возрождать «птичьи дома» в рамках программы «Мой район»

Удивительное дело: на востоке столицы, по улице Халтуринской, строят голубятню! Лет пять назад в ходе благоустройства города эти птичьи домики чаще всего сносили, а тут городские власти вдруг взялись за стройку! Что бы это значило, заинтересовался корреспондент "РГ".

Птичья реновация

Как выяснилось, голубятня на улице Халтуринской, 14, стр. 2, существует уже более шести десятков лет. Она здесь появилась даже раньше, чем в семидесятые годы прошлого века в Преображенском районе началась застройка этого квартала. В ходе ее домик голубей не тронули, оставили его в остатках старого яблоневого сада. Чуть позже возле Черкизовского пруда благоустроили красивую набережную, через воду перекинули белый изящный пешеходный мост.

Со временем и набережная Шитова, и мостик обветшали, и жители начали писать в управу письма с просьбой отремонтировать их. Так территория попала в программу "Мой район". Старенькую голубятню по проекту планировали удалить — не вписывалась в современный ансамбль территории. Но жители окрестных домов встали горой за достопримечательность. В ходе переговоров решили построить для голубей новый дом. Если для москвичей идет реновация, то почему бы не распространить ее и на птиц?

Тепло и сухо

Сейчас для новой голубятни уже сделали фундамент, установили металлический каркас из двух секций высотой 6,5 и 4,5 метра. Высокая секция — клетка для выгула птиц, пониже — утепленное помещение из сэндвич-панелей для гнезд и зимовки, на крыше оборудуют насест. Будут в птичьем домике кормушки, жердочки, входы и выходы. Словом, все как положено.

"Хотели предложить простую конструкцию, — рассказал "РГ" главный архитектор Института комплексного развития территорий Александр Кочековский. — А когда увидели, как жителям дорога существующая голубятня, решили разработать уникальный авторский проект — с необычным цветовым решением: все в красных тонах, с прозрачным забором. Туда ведь теперь смогут приходить дети на экскурсии, уроки биологии".

Ждать осталось недолго, как сообщил "РГ" заместитель гендиректора подрядной организации Роман Асабин, если погода позволит, до конца октября птицы смогут переехать в новый дом.

Аркадий Колыбалов

Курицы, павлины и другие

Грохота от мини-стройки немного, но хозяин голубятни Рафаэль Хамидуллин (часовых дел мастер) говорит, что наиболее пугливых птиц раздал друзьям.

"У меня декоративные породы, они шума не любят, — рассказывает голубевод. — Старая голубятня вмещала 50 птиц, в новом доме места хватит для 120. Друзья по союзу голубеводов обещали подарить к новоселью необычных птенцов. А еще новый дом позволит Рафаэлю осуществить мечту — завести павлинов".

"У меня уже есть китайские шелковые петух и курочка, в теплом доме появятся и цыплята", — продолжает рассказ пенсионер.

Тем временем в гости к нему забежали восьмилетний Сережа с бабушкой. Женщина безуспешно пыталась отвести ребенка домой.

"Ко мне много детей ходит", — улыбается Хамидуллин, глядя, как пацан с восторгом смотрит на птиц.

Через час около голубятни было уже не протолкнуться. Детвора с удовольствием подключилась к делу — убирала за птицами, наливала им в поилки воду.

"Гораздо полезнее, чем в телефоне сидеть", — пришла к выводу одна из мам.

На обратном пути к автобусной остановке интересуюсь у местной жительницы, не мешает ли им голубятня?

"Нет, я люблю из окна на кухне смотреть, как выпускают белых голубей, как летят они ввысь. Птицы красивые, породистые, да и молодость вспоминается", — отвечает 85-летняя Зоя Павловна.

Хобби для пенсионеров

По данным Московского союза голубеводов, сейчас в столице насчитывается около тысячи голубеводов. Многие из них держат голубятни за пределами города: воздух чище и место под питомник проще получить.

"Еще 30 лет назад у нас на юге города, а я живу в районе Чертанова, было около 600 голубятен, сейчас — не более 50, возраст большинства голубеводов — пенсионный", — рассказывает "РГ" председатель клуба голубеводов "Феникс" Александр Катомин.

Как говорят специалисты, многие питомники закрыли в кризисные 1990-е годы. Кто-то брал любимых голубей домой в клетки на балкон, остальных птиц продавал или выпускал, а постройку сносил. Десятки построек сломали в 2010-2015 годах при благоустройстве территорий в Теплом Стане, Коньково, Новогиреево и других районах. Как рассказал "РГ" президент Федерации спортивного голубеводства Александр Карелин , остались самые сильные голубеводы: трудолюбивые, умеющие ухаживать за птицами, правильно кормить, тренировать, вовремя прививать пернатых — только так они не гибнут сами и не становятся разносчиками разных болезней.

"Голуби — это трудная, но благодарная работа, — говорит Карелин. — Приходится лазить по лестницам, кормить, убирать, и так каждый день. Но и радости-то сколько! Голуби нам жизнь продлевают. А если власти помогут с ремонтом голубятен — это будет большим подарком москвичам".

В пресс-службе департамента капремонта столицы заверили "РГ", что город готов повторить проект с голубятней на Преображенке и в других районах, если это нужно москвичам. Подтвердили в департаменте и то, что работы на территории набережной Шитова будут завершены до конца года.

Вред и польза городских голубей

Городских сизарей называют "летающими крысами", ведь они распространители болезней (орнитоза, сальмонеллеза, листериоза и других), в том числе опасных для человека. Для того чтобы сократить их популяцию, как говорят специалисты, нужно закрыть доступ к помойкам и чердакам, не кормить птиц пшеном и хлебом. А если уж хочется покормить птиц — насыпьте семечек, кукурузных зерен, семян ячменя или овса.

Справка "РГ":

Как это было

Первых голубей в столице завел 200 лет назад граф Алексей Орлов , построив особняк-дачу "Голубятню" на юге столицы. Голубятни тогда строили люди в основном зажиточные. К открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года городские власти призвали всех москвичей вырастить как можно больше голубей, и тогда голубятни появились почти в каждом дворе. К 1980 году их было в Москве более трех тысяч.

Полезный совет

Как завести голубятню?

Сначала нужно вступить в один из клубов голубеводов (их в Москве около десятка — как декоративных, так и спортивных). В БТИ получить "кальку" с расположением места будущей голубятни. Из основных условий — постройка не должна быть ближе 50 м к жилым домам. Документы подаются в управу, где межведомственная комиссия рассматривает заявление. Разрешение дается на три года, затем продлевается. Но если земля под голубятней понадобится городу, владелец обязан снести постройку за свой счет.