Названа дата открытия нового терминала в Шереметьево

Новый терминал С1 заработает в Шереметьево 15 января

Новый международный терминал С1 в аэропорту Шереметьево начнёт принимать и отправлять первые рейсы 15 января 2020 года. Его пропускная способность составит 20 млн пассажиров в год. Об этом сообщил заместитель гендиректора по управлению аэровокзальным комплексом Международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

В следующем году, 15 января, мы планируем отправку первых рейсов из международного терминала С с пропускной способностью 20 млн пассажиров, — цитирует ТАСС Кайгородова.

Он пояснил, что в 2019 году в Шереметьево планируют закончить реконструкцию терминала С1 и после ввода в эксплуатацию объединить его с терминалом В, открытым в прошлом году.

Кроме того, в 2021 году в аэропорту должен быть достроен терминал С2, рассчитанный на 10 млн пассажиров в год, а в 2024 году начато строительство терминала G.