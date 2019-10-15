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Новый терминал С1 заработает в Шереметьево 15 января 

News.ru 1 час назад
Названа дата открытия нового терминала в Шереметьево
Фото: ТАСС
Новый международный терминал С1 в аэропорту Шереметьево начнёт принимать и отправлять первые рейсы 15 января 2020 года. Его пропускная способность составит 20 млн пассажиров в год. Об этом сообщил заместитель гендиректора по управлению аэровокзальным комплексом Международного аэропорта Шереметьево Дмитрий Кайгородов.
В следующем году, 15 января, мы планируем отправку первых рейсов из международного терминала С с пропускной способностью 20 млн пассажиров, — цитирует ТАСС Кайгородова.
Он пояснил, что в 2019 году в Шереметьево планируют закончить реконструкцию терминала С1 и после ввода в эксплуатацию объединить его с терминалом В, открытым в прошлом году.
Кроме того, в 2021 году в аэропорту должен быть достроен терминал С2, рассчитанный на 10 млн пассажиров в год, а в 2024 году начато строительство терминала G.
Как писал News.ru, заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Андрей Макаров сообщил, что железнодорожную ветку между южным и северным терминалами аэропорта Шереметьево планируют запустить к 2022 году. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы компании. По словам Макарова, ветка позволит повысить транспортную доступность аэропорта, а также снизить нагрузку на автодорожную сеть. Стоимость проекта оценивается в 12 млрд рублей. Их выделят РЖД.
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Комментарии1
Новости Москвы , Андрей Макаров , Аэропорт Шереметьево , РЖД , ИТАР-ТАСС
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