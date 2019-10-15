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Москва встала в пробках 

Мослента 58 минут назад
Москва встала в пробках
Фото: РИА Новости
Вечерние пробки в столице во вторник, 15 октября, достигли семи баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Согласно информации портала, основные затруднения наблюдаются в районе Софийской, Кремлевской, Москворецкой, Болотной набережных, на Большом Каменном мосту, улицах Знаменка, Большая Якиманка, Николоямская, Тверская.
Кроме того, движение осложнено практически на всем протяжении Садового кольца в обе стороны, а также на Третьем транспортном кольце в районе Сущевского вала, Беговой улицы, Тульской, Рижской и Русаковской эстакад, шоссе Энтузиастов.
Сильные заторы зафиксированы также на внутренней стороне МКАД на севере, северо-востоке и юге, на внешней стороне — участки на юго-востоке, юге и юго-западе.
По прогнозам специалистов, дорожная ситуация улучшится после 21:00 — уровень загруженности снизится до четырех баллов, а после 22:00 — до двух баллов.
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