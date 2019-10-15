Москва встала в пробках

Вечерние пробки в столице во вторник, 15 октября, достигли семи баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса « Яндекс . Пробки».

Согласно информации портала, основные затруднения наблюдаются в районе Софийской, Кремлевской, Москворецкой, Болотной набережных, на Большом Каменном мосту, улицах Знаменка, Большая Якиманка, Николоямская, Тверская.

Кроме того, движение осложнено практически на всем протяжении Садового кольца в обе стороны, а также на Третьем транспортном кольце в районе Сущевского вала, Беговой улицы, Тульской, Рижской и Русаковской эстакад, шоссе Энтузиастов.

Сильные заторы зафиксированы также на внутренней стороне МКАД на севере, северо-востоке и юге, на внешней стороне — участки на юго-востоке, юге и юго-западе.

По прогнозам специалистов, дорожная ситуация улучшится после 21:00 — уровень загруженности снизится до четырех баллов, а после 22:00 — до двух баллов.