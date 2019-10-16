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Москвичи вновь устроили ажиотаж вокруг выставки русского художника 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Вокруг выставки русского художника возник ажиотаж
Фото: РИА Новости
15 октября генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что до открытия выставки москвичи выкупили значительное количество билетов и не оставили ни одной вакантной экскурсии на два месяца вперед.
Выставка откроется 17 октября и будет работать до 16 февраля будущего года. Масштабная экспозиция в Новой Третьяковке на Крымском Валу приурочена к 175-летию со дня рождения Василия Поленова.
— Билеты есть, я не могу назвать точное количество продаж на сегодняшний момент, — сказала Зельфира Трегулова. — На прошлой неделе было где-то 25 тысяч. Это не так много, но могу сказать, что экскурсии выкуплены на два месяца вперед. И мы видим уже огромное количество запросов на просмотры в закрытые дни и часы, которые поступают от наших коллег и партнеров.
Выставка открывается 17 октября, на ней будет представлено свыше 150 произведений выдающегося художника. В экспозицию вошло более 100 живописных и около 50 графических работ, а также архивные документы и фотографии. Представлен уникальный световой театр-диорама «Путешествие вокруг света», который Поленов создал для своих детей.
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Новости Москвы , Зельфира Трегулова , Василий Поленов
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