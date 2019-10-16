Вокруг выставки русского художника возник ажиотаж

Москвичи вновь устроили ажиотаж вокруг выставки русского художника

15 октября генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что до открытия выставки москвичи выкупили значительное количество билетов и не оставили ни одной вакантной экскурсии на два месяца вперед.

Выставка откроется 17 октября и будет работать до 16 февраля будущего года. Масштабная экспозиция в Новой Третьяковке на Крымском Валу приурочена к 175-летию со дня рождения Василия Поленова

— Билеты есть, я не могу назвать точное количество продаж на сегодняшний момент, — сказала Зельфира Трегулова. — На прошлой неделе было где-то 25 тысяч. Это не так много, но могу сказать, что экскурсии выкуплены на два месяца вперед. И мы видим уже огромное количество запросов на просмотры в закрытые дни и часы, которые поступают от наших коллег и партнеров.

Выставка открывается 17 октября, на ней будет представлено свыше 150 произведений выдающегося художника. В экспозицию вошло более 100 живописных и около 50 графических работ, а также архивные документы и фотографии. Представлен уникальный световой театр-диорама «Путешествие вокруг света», который Поленов создал для своих детей.