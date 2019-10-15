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Эксперимент по выдаче электронных паспортов может стартовать в марте 2020 года 

Москва24 + ещё 6 3 часа назад
Власти готовят москвичам эксперимент
Фото: ТАСС
Соответствующий документ размещен в базе проектов нормативных правовых актов.
"Проект указа уполномочивает правительство РФ провести эксперимент с 1 марта 2020 года, предусматривающий в том числе выпуск, выдачу, с привлечением многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Москвы, паспорта гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения", — говорится в сообщении.
Из документа следует, что сначала протестируют мобильное приложение, которое напрямую будет связано с паспортом гражданина. А на втором этапе — с 1 июля 2020 года — начнут выпускать паспорт гражданина РФ в виде материального носителя с чипом и мобильного приложения.
Также с 1 декабря текущего года Минкомсвязь планирует запустить подготовительный этап, в рамках которого будут заключаться требуемые соглашения между МВД России и ГБУ МФЦ города Москвы, определяться сферы применения мобильного удостоверения личности и приниматься необходимые правовые акты.
Модель документа уже согласована, паспорт будет похож на пластиковую банковскую карту. В новом паспорте будет та же информация, что и в нынешнем бумажном. Он будет содержать всю основную информацию о владельце: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, а также о водительских правах, СНИЛС и ИНН. На образце также размещена фотография, а на обратной стороне — буквенный и QR коды.
По словам вице-премьера Максима Акимова, электронный паспорт будет гораздо безопаснее бумажного варианта, так как его подделка обойдется в разы дороже. При этом криптозащита, чипы и программное обеспечение документов будут полностью российскими.
На распространение пластиковых паспортов с чипом планируют потратить около 144 миллиардов рублей. Планируется, что паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. При этом нельзя будет одновременно иметь и бумажный формат.
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Новости Москвы , Общество , Минкомсвязи РФ , Правительство РФ , МВД
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